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Питання місцевих виборів під час воєнного стану ще не врегульоване - ЦВК

Питання місцевих виборів під час воєнного стану ще не врегульоване - ЦВК

Київ • УНН

 • 21179 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. На сьогодні залишається неврегульованим питання проведення місцевих виборів у 10 областях України, де запроваджено воєнний стан. Про це повідомили у Центральній виборчій комісії у відповіді на інформаційний запит УНН.

"Станом на сьогодні законодавством України повною мірою не врегульовано проблемних питань стосовно завершення реалізації положень Закону України "Про місцеві вибори", які виникли внаслідок запровадження воєнного стану в окремих місцевостях України", - розповіли у Комісії.

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Водночас, у ЦВК зауважили, що 29 листопада 2018 року Комісія прийняла постанову стосовно організації підготовки та проведення місцевих виборів в окремих регіонах України, в яких введено воєнний стан.

Також у відомстві нагадали, що статтею 19 закону "Про правовий режим воєнного стану" заборона на проведення місцевих виборів унеможливила організацію місцевих виборів, які перебували на різних етапах їхнього проведення.

Зазначимо, що Президент України вніс на розгляд парламенту зміни до закону про воєнний стан, які передбачають проведення місцевих виборів.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях. Передбачено ввести в Україні воєнний стан із 14 години 26 листопада 2018 року на 30 діб до 14 години 26 грудня 2018 року.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

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