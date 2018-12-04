Вопрос местных выборов во время военного положения еще не урегулирован - ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. На сегодня остается неурегулированным вопрос проведения местных выборов в 10 областях Украины, где введено военное положение. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии в ответе на информационный запрос УНН.
"По состоянию на сегодня законодательством Украины в полной мере не урегулированы проблемные вопросы относительно завершения реализации положений Закона Украины "О местных выборах", которые возникли в результате введения военного положения в отдельных местностях Украины", - рассказали в Комиссии.
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В то же время, в ЦИК отметили, что 29 ноября 2018 года Комиссия приняла постановление об организации подготовки и проведения местных выборов в отдельных регионах Украины, в которых введено военное положение.
Также в ведомстве напомнили, что статьей 19 закона "О правовом режиме военного положения" запрет на проведение местных выборов сделала невозможным организацию местных выборов, которые находились на разных этапах их проведения.
Отметим, что Президент Украины внес на рассмотрение парламента изменения в закон о военном положении, предусматривающие проведение местных выборов.
26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. Предусмотрено ввести в Украине военное положение с 14 часов 26 ноября 2018 года на 30 суток до 14 часов 26 декабря 2018 года.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.