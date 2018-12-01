Берлін прокоментував введення воєнного стану в Україні перед виборами

"Вільне і справедливе проведення виборів у березні має центральне значення для майбутнього України. Тому добре, що військовий стан спочатку обмежений 30 днями, а потім закінчується, коли починається передвиборна кампанія", - сказав Маас, відповідаючи на запитання, чи не проголосив Порошенко військовий стан, щоб виграти президентські вибори.

На репліку журналіста, що це обмеження 30 днями стало можливим під тиском парламенту, а не тому, що Порошенко цього хотів, голова МЗС ФРН зазначив: "Тим не менше".

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня. Спочатку Президент пропонував ввести його на 60 днів. Після консультацій у парламент термін скоротили до 30 днів. Одночасно нардепи наполягли на тому, щоб було ухвалено постанову про проведення президентських виборів 31 березня 2019 року.