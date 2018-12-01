Берлин прокомментировал введение военного положения в Украине перед выборами
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Свободное и справедливое проведение президентских выборов в Украине в марте имеет центральное значение для будущего этой страны, и позитивным в этом плане является решение об ограничении действия военного положения 30 днями, до начала передвыборной кампании. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung, передает УНН.
"Свободное и справедливое проведение выборов в марте имеет центральное значение для будущего Украины. Поэтому хорошо, что военное положение первоначально ограничено 30 днями, а затем заканчивается, когда начинается избирательная кампания", - сказал Маас, отвечая на вопрос, не провозгласил ли Порошенко военное положение, чтобы выиграть президентские выборы.
На реплику журналиста, что это ограничение 30 днями стало возможным под давлением парламента, а не потому, что Порошенко этого хотел, глава МИД ФРГ отметил: "Тем не менее".
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря. Изначально Президент предлагал ввести его на 60 дней. После консультаций в парламент срок сократили до 30 дней. Одновременно нардепи настояли на том, чтобы было принято постановление о проведении президентских выборов 31 марта 2019 года.