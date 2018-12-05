Парубій: ЦВК розпочне підготовку до виборів в ОТГ після завершення воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Центральна виборча комісія після завершення воєнного стану розпочне процес щодо нових місцевих виборів у об’єднаних територіальних громадах у 10 областях, на які поширюється цей воєнний стан. Про це сьогодні сказав голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час форуму місцевого самоврядування, передає кореспондент УНН.
"Я думаю, що не буде ніяких труднощів і проблем, що ЦВК після завершення терміну, який визначений і указом Президента, і Верховною Радою, по завершенню воєнного стану буде розпочатий процес і в найближчий період вибори громад в тих 10 областях, де був оголошений воєнний стан, будуть оголошені і проведені у відкритий демократичний спосіб", - наголосив він.
За словами Парубія, були проведені детальні консультації з ЦВК, з комітетом ВР, з юридичним відділом ВР, під час яких всі дійшли висновку, що "на сьогодні це не можливо вже зробити, бо процес проведення виборів був перерваний, і фактично він не може повернутися в цю саму точку, він має починатися спочатку".
Раніше у ЦВК заявили, що місцеві вибори у 10 областях скасовано через воєнний стан.