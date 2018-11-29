Місцеві вибори у 10 областях скасовано через воєнний стан - ЦВК

“Комісія розглянула питання організації підготовки та проведення місцевих виборів в окремих регіонах України, в яких введено воєнний стан”, — йдеться у повідомленні.

Указом Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України від 26 листопада 2018 року № 2630-VIII, в Україні введено воєнний стан із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року із застереженням, що воєнний стан вводиться у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

“Відповідно до частини першої статті 19 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” в умовах воєнного стану забороняється проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради АР Крим і органів місцевого самоврядування.

Водночас у Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях у період, на який вводиться воєнний стан, проводяться перші та додаткові місцеві вибори, призначені Центральною виборчою комісією, а також проміжні та повторні місцеві вибори, призначені відповідними територіальними виборчими комісіями.

У зв’язку з цим Комісія звернула увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу місцевих виборів, що проводяться в областях, у яких введено воєнний стан, на неухильне дотримання вимог частини першої статті 19 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” щодо заборони проведення виборів.

При цьому визначено, що питання призначення місцевих виборів у вказаних областях вирішуватиметься суб’єктами їх призначення в порядку, визначеному законодавством України, після припинення чи скасування воєнного стану.

Окрім того, ЦВК затвердила Порядок призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, а також Порядок призначення додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад від сільських, селищних територіальних громад, що добровільно приєдналися до сільських, селищних об’єднаних територіальних громад.

Також встановлено форми звернення Ради міністрів АР Крим, обласних державних адміністрацій щодо призначення Центральною виборчою комісією зазначених місцевих виборів.

“При цьому Комісія визнала такими, що втратили чинність постанови ЦВК, якими було затверджено попередні Порядки призначення місцевих виборів”, — підсумували у ЦВК.

Відповідні постанови Комісії буде оприлюднено на офіційному веб-сайті ЦВК.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці. 26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях.

Нагадаємо, 28 листопада було оприлюднено указ про воєнний стан. Він діє із 14:00 26 листопада упродовж 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. Його запровадили у 10 областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.

12 жовтня 2018 року ЦВК призначила на 23 грудня місцеві вибори у 123 обʼєднаних територіальних громадах (ОТГ) у 21 області України.