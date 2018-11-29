День бабака: в "Урядовому кур’єрі" знову опублікували указ про воєнний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні, 29 листопада, в "Урядовому кур’єрі" знову було опубліковано указ Президента України Петра Порошенка "Про введення воєнного стану в Україні" на 30 діб до 26 грудня 2018 року, передає УНН.
Варто відзначити, що разом з відповідним указом було також опубліковано знову і закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".
Як повідомляв УНН, 27 листопада, в "Урядовому кур'єрі" опубліковано указ Президента про введення воєнного стану на 60 діб з 26 листопада.
Пізніше стало відомо, що “Урядовий кур’єр” помилково надрукував скасований указ про воєнний стан.
Пізніше, Указ Президента №392 "Про рішення РНБОУ від 26 листопада 2018 року "Про внесення зміни до рішення РНБОУ від 26 листопада 2018 року "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні", де уточнюється термін, на який запроваджується воєнний стан, - з 60 на 30 діб, офіційно опублікували у виданні центральних органів виконавчої влади України "Урядовий кур'єр" від 28 листопада.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".