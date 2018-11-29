День бабака: в "Урядовому кур’єрі" знову опублікували указ про воєнний стан

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні, 29 листопада, в "Урядовому кур’єрі" знову було опубліковано указ Президента України Петра Порошенка "Про введення воєнного стану в Україні" на 30 діб до 26 грудня 2018 року, передає УНН.