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День бабака: в "Урядовому кур’єрі" знову опублікували указ про воєнний стан

День бабака: в "Урядовому кур’єрі" знову опублікували указ про воєнний стан

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні, 29 листопада, в "Урядовому кур’єрі" знову було опубліковано указ Президента України Петра Порошенка "Про введення воєнного стану в Україні" на 30 діб до 26 грудня 2018 року, передає УНН.

Варто відзначити, що разом з відповідним указом було також опубліковано знову і закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Як повідомляв УНН, 27 листопада, в "Урядовому кур'єрі" опубліковано указ Президента про введення воєнного стану на 60 діб з 26 листопада. 

Пізніше стало відомо, що “Урядовий кур’єр” помилково надрукував скасований указ про воєнний стан. 

Пізніше, Указ Президента №392 "Про рішення РНБОУ від 26 листопада 2018 року "Про внесення зміни до рішення РНБОУ від 26 листопада 2018 року "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні", де уточнюється термін, на який запроваджується воєнний стан, - з 60 на 30 діб, офіційно опублікували у виданні центральних органів виконавчої влади України "Урядовий кур'єр" від 28 листопада. 

Як повідомляв УНН, Верховна Рада схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

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