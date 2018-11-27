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The Washington Post

“Урядовий кур’єр” помилково надрукував скасований указ про воєнний стан

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. В газеті “Урядовий кур’єр” помилково надрукували скасований указ Президента України, який передбачає ведення воєнного стану на 60 діб. Про це у мережі Facebook повідомила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.

“Урядовий кур’єр” помилково надрукував скасований указ про воєнний стан

“Вияснили. Помилково надруковано (указ про воєнний стан без правок парламенту, який не був прийнятий — ред.), відповідальні будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Оголошення про спростування буде надруковано. Даний указ взагалі скасовано. У завтрашньому випуску буде оприлюднено закон і відповідний Указ”, — повідомила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомляв УНН, в “Урядовому кур’єрі” опубліковано указ Президента про введення воєнного стану на 60 діб з 26 листопада.

Нагадаємо, Верховна Рада вчора схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.

Нагадаємо, у парламенті зареєстровано проект закону 9338 про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.

Пізніше комітет ВР з питань національної безпеки та оборони рекомендував схвалити указ про введення воєнного стану.

Президент України Петро Порошенко підписав указ № 390/2018, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України “Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні”.

Пізніше стало відомо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що запропонує Верховній Раді ввести воєнний стан на 30 днів, а не на 60, як запропоновано з боку РНБО. Крім того, він додав, що увів у дію рішення РНБО про запровадження воєнного стану з 9 години 28 листопада.

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