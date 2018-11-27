"Урядовый курьер" ошибочно напечатал отмененный указ о военном положении
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В газете "Урядовый курьер" ошибочно напечатали отмененный указ Президента Украины, предусматривающий ведение военного положения на 60 суток. Об этом в сети Facebook сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.
"Выяснили. Ошибочно напечатан (указ о военном положении без правок парламента, который не был принят - ред.), ответственные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявление об опровержении будет напечатано. Данный указ вообще отменен. В завтрашнем выпуске будет обнародован закон и соответствующий Указ", - сообщила Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Как сообщал УНН, в "Урядовом курьере" опубликован указ Президента о введении военного положения на 60 дней с 26 ноября.
Напомним, Верховная Рада вчера приняла закон 9338 об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
Напомним, в парламенте зарегистрирован проект закона 9338 об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
Позже комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал одобрить указ о введении военного положения.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 390/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине".
Позже стало известно, что Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложит Верховной Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, как было предложено со стороны СНБО. Кроме того, он добавил, что ввел в действие решение СНБО о введении военного положения с 9:00 28 ноября.