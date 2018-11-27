"Урядовый курьер" ошибочно напечатал отмененный указ о военном положении

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104113 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109710 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 146326 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141882 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135156 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127683 просмотра

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7 марта, 08:52 • 169251 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118048 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141619 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145399 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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"Урядовый курьер" ошибочно напечатал отмененный указ о военном положении

"Урядовый курьер" ошибочно напечатал отмененный указ о военном положении

Киев  •  УНН

 • 39525 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В газете "Урядовый курьер" ошибочно напечатали отмененный указ Президента Украины, предусматривающий ведение военного положения на 60 суток. Об этом в сети Facebook сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.

"Выяснили. Ошибочно напечатан (указ о военном положении без правок парламента, который не был принят - ред.), ответственные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявление об опровержении будет напечатано. Данный указ вообще отменен. В завтрашнем выпуске будет обнародован закон и соответствующий Указ", - сообщила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал УНН, в "Урядовом курьере" опубликован указ Президента о введении военного положения на 60 дней с 26 ноября.

Напомним, Верховная Рада вчера приняла закон 9338 об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".

Напомним, в парламенте зарегистрирован проект закона 9338 об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".

Позже комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал одобрить указ о введении военного положения.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 390/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине".

Позже стало известно, что Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложит Верховной Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, как было предложено со стороны СНБО. Кроме того, он добавил, что ввел в действие решение СНБО о введении военного положения с 9:00 28 ноября.

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