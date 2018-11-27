В "Урядовому кур'єрі" опубліковано указ Президента про введення воєнного стану на 60 діб з 26 листопада.



Як повідомляв УНН, Верховна Рада вчора схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Нагадаємо, у парламенті зареєстровано проект закону 9338 про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.

Пізніше комітет ВР з питань національної безпеки та оборони рекомендував схвалити указ про введення воєнного стану.

Президент України Петро Порошенко підписав указ №390/2018, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України “Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні”.

Пізніше стало відомо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що запропонує Верховній Раді ввести воєнний стан на 30 днів, а не на 60, як запропоновано з боку РНБО. Крім того, він додав, що увів у дію рішення РНБО про запровадження воєнного стану з 9 години 28 листопада.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких — тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

Пізніше стало відомо, що ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке було скликано на 16:00.

А Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Додамо, що через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.