В "Урядовом курьере" опубликован указ Президента о введении военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В "Правительственном курьере" опубликован указ Президента о введении военного положения на 60 дней с 26 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Урядовый курьер".
В "Правительственном курьере" опубликован указ Президента о введении военного положения на 60 дней с 26 ноября.
Как сообщал УНН, Верховная Рада вчера приняла закон 9338 об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
Напомним, в парламенте зарегистрирован проект закона 9338 об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
Позже комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал одобрить указ о введении военного положения.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №390/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине".
Позже стало известно, что Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложит Верховной Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, как предложено со стороны СНБО. Кроме того, он добавил, что ввел в действие решение СНБО о введении военного положения с 9:00 28 ноября.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранения и захват в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных , двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
Позже стало известно, что ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое было созвано на 16:00.
А Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность .
Добавим, что из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.