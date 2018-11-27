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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104423 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 109985 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 142122 просмотра

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7 марта, 15:45 • 135278 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141621 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145400 просмотра

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В "Урядовом курьере" опубликован указ Президента о введении военного положения

В "Урядовом курьере" опубликован указ Президента о введении военного положения

Киев  •  УНН

 • 24879 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В "Правительственном курьере" опубликован указ Президента о введении военного положения на 60 дней с 26 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Урядовый курьер".

В "Правительственном курьере" опубликован указ Президента о введении военного положения на 60 дней с 26 ноября.

Как сообщал УНН, Верховная Рада вчера приняла закон 9338 об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".

Напомним, в парламенте зарегистрирован проект закона 9338 об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".

Позже комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал одобрить указ о введении военного положения.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №390/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине".

Позже стало известно, что Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложит Верховной Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, как предложено со стороны СНБО. Кроме того, он добавил, что ввел в действие решение СНБО о введении военного положения с 9:00 28 ноября.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранения и захват в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных , двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

Позже стало известно, что ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое было созвано на 16:00.

А Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность .

Добавим, что из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

Украинские Национальные Новости

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