Офіційно опублікували правильний указ про воєнний стан

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Указ Президента №392 "Про рішення РНБОУ від 26 листопада 2018 року "Про внесення зміни до рішення РНБОУ від 26 листопада 2018 року "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні", де уточнюється термін, на який запроваджується воєнний стан, - з 60 на 30 діб, офіційно опублікували у виданні центральних органів виконавчої влади України "Урядовий кур'єр" від 28 листопада, передає УНН.

"Рада національної безпеки і оборони України вирішила: Пункт 3 рішення РНБОУ від 26 листопада 2018 року "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні", уведеного в дію указом Президента України від 26 листопада 2018 року №390, викласти в такій редакції: "3. Запропонувати Президентові України ввести з 14:00 26 листопада 2018 року воєнний стан в Україні строком на 30 діб – до 14:00 26 грудня 2018 року", - йдеться у рішенні РНБО, доданого до указу.

Цей указ набуває чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 27 листопада "Урядовий кур’єр" помилково надрукував скасований указ №390 про воєнний стан на 60 діб з 26 листопада. В уряді пообіцяли, що оголошення про спростування буде надруковано.

Також нагадаємо, 28 листопада закон про затвердження указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" підписано головою Верховної Ради Андрієм Парубієм і відправлено на підпис Президенту Петру Порошенку. Закон про затвердження указу Президента "Про введення воєнного стану в Україні" ухвалено Верховною Радою 26 листопада, після кількагодинних консультацій, але лише на 30 днів та в окремих областях, хоча пропонувалося введення воєнного стану на 60 діб.

Згідно з оприлюдненим на сайті ВР текстом доопрацьованого проекту закону, указ Президента України від 26 листопада 2018 року №393 "Про введення воєнного стану в Україні" утверджується з застереженням щодо його введення у 10 областях.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. 

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи - троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі. Частину з військових засудив підконтрольний РФ "суд" в окупованому Криму.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

Українські Національні Новини

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