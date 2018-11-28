Официально опубликовали правильный указ о военном положении

"Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: Пункт 3 решения СНБОУ от 26 ноября 2018 года "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине", введенного в действие указом Президента Украины от 26 ноября 2018 года №390, изложить в следующей редакции: "3. Предложить Президенту Украины ввести с 14:00 26 ноября 2018 года военное положение в Украине сроком на 30 суток - до 14:00 26 декабря 2018 года", - говорится в решении СНБО, добавленному к указу.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 27 ноября "Урядовый курьер" ошибочно напечатал отмененный указ №390 о военном положении на 60 суток с 26 ноября. В правительстве пообещали, что объявление об опровержении будет напечатано.

Также напомним, 28 ноября закон об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" подписан председателем Верховной Рады Андреем Парубием и отправлен на подпись Президенту Петру Порошенко. Закон об утверждении указа Президента "О введении военного положения в Украине" принят Верховной Радой 26 ноября, после длительных консультаций, но только на 30 дней и в отдельных областях, хотя предлагалось введение военного положения на 60 суток.

Согласно обнародованному на сайте ВР тексту доработанного проекта закона, указ Президента Украины от 26 ноября 2018 года №393 "О введении военного положения в Украине" утверждается с оговоркой относительно его введения в 10 областях.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что всего речь идет о 23 людях - троих раненых, которые находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, которые не известны. Часть из военных осудил подконтрольный РФ "суд" в оккупированном Крыму.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.