Порошенку на підпис передали закон про введення воєнного стану

"28.11.2018 закон направлено на підпис Президенту", - йдеться у повідомленні про стан проходження документа.

Так, саме 28 листопада закон було повернуто з підписом голови Верховної Ради.

Нагадаємо, закон про затвердження указу Президента "Про введення воєнного стану в Україні" ухвалено Верховною Радою 26 листопада, після кількагодинних консультацій, але лише на 30 днів та в окремих областях. Указом передбачено ввести в Україні воєнний стан із 14 години 26 листопада 2018 року на 30 діб до 14 години 26 грудня 2018 року, повідомляється на сайті ВР.

Згідно з оприлюдненим на сайті ВР текстом доопрацьованого проекту закону, указ Президента України від 26 листопада 2018 року № 393 "Про введення воєнного стану в Україні" утверджується з застереженням щодо його введення у 10 областях.

При цьому Президент 26 листопада підписав указ №392, яким уточнюється термін, на який запроваджується воєнний стан, - з 60 на 30 діб.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи - троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі.