Порошенко на подпись передали закон о введении военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Принятый Верховной Радой законопроект об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" подписан председателем Верховной Рады Андреем Парубием и отправлен на подпись Президенту Петру Порошенко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные с сайта парламента.
"28.11.2018 закон направлен на подпись Президенту", - говорится в сообщении о проведении документа.
Так, именно 28 ноября закон был возвращен с подписью председателя Верховной Рады.
Напомним, закон об утверждении указа Президента "О введении военного положения в Украине" принят Верховной Радой 26 ноября, после длительных консультаций, но только на 30 дней и в отдельных областях. Указом предусмотрено ввести в Украине военное положение с 14 часов 26 ноября 2018 года на 30 суток до 14 часов 26 декабря 2018 года, сообщается на сайте ВР.
Согласно обнародованному на сайте ВР тексту доработанного проекта закона, указ Президента Украины от 26 ноября 2018 №393 "О введении военного положения в Украине" утверждается с оговоркой относительно его введения в 10 областях.
При этом президента 26 ноября подписал указ №392, которым уточняется срок, на который вводится военное положение - с 60 на 30 суток.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В Генштабе ВСУ заявили, что всего речь идет о 23 людях - троих раненых, которые находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, которые не известны.