Президент уточнив свій указ щодо воєнного стану

"Рада національної безпеки і оборони України вирішила: Пункт 3 рішення РНБОУ від 26 листопада 2018 року "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні", уведеного в дію указом Президента України від 26 листопада 2018 року №390, викласти в такій редакції: "3. Запропонувати Президентові України ввести з 14:00 26 листопада 2018 року воєнний стан в Україні строком на 30 діб – до 14:00 26 грудня 2018 року", - йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, в указі №390/2018 від 26 листопада "Про рішення РНБОУ від 26 листопада 2018 року "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні" пропонувалося "запропонувати Президентові України ввести з 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року воєнний стан в Україні строком на 60 діб до 14 години 00 хвилин 25 січня 2019 року".

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях.