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Президент уточнив свій указ щодо воєнного стану

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про рішення РНБОУ від 26 листопада 2018 року "Про внесення зміни до рішення РНБОУ від 26 листопада 2018 року "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні", яким уточнюється термін, на який запроваджується воєнний стан, з 60 на 30 діб. Про це йдеться в президентському указі №392/2018 від 26 листопада, передає УНН.

"Рада національної безпеки і оборони України вирішила: Пункт 3 рішення РНБОУ від 26 листопада 2018 року "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні", уведеного в дію указом Президента України від 26 листопада 2018 року №390, викласти в такій редакції: "3. Запропонувати Президентові України ввести з 14:00 26 листопада 2018 року воєнний стан в Україні строком на 30 діб – до 14:00 26 грудня 2018 року", - йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, в указі №390/2018 від 26 листопада "Про рішення РНБОУ від 26 листопада 2018 року "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні" пропонувалося "запропонувати Президентові України ввести з 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року воєнний стан в Україні строком на 60 діб до 14 години 00 хвилин 25 січня 2019 року".

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях.

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