Президент уточнил свой указ о военном положении
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О решении СНБОУ от 26 ноября 2018 года "О внесении изменения в решение СНБОУ от 26 ноября 2018 года "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине", которым уточняется срок, на который вводится военное положение, с 60 на 30 суток. Об этом говорится в президентском указе №392/2018 от 26 ноября, передает УНН.
"Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: Пункт 3 решения СНБОУ от 26 ноября 2018 года "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине", введенного в действие указом Президента Украины от 26 ноября 2018 года №390, изложить в следующей редакции: "3. Предложить Президенту Украины ввести с 14:00 26 ноября 2018 года военное положение в Украине сроком на 30 суток - до 14:00 26 декабря 2018 года", - говорится в тексте указа.
Напомним, в указе №390/2018 от 26 ноября "О решении СНБОУ от 26 ноября 2018 года "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине" предлагалось "предложить Президенту Украины ввести с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года военное положение в Украине сроком на 60 суток до 14 часов 00 минут 25 января 2019 года".
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.