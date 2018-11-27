Президент уточнил свой указ о военном положении

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О решении СНБОУ от 26 ноября 2018 года "О внесении изменения в решение СНБОУ от 26 ноября 2018 года "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине", которым уточняется срок, на который вводится военное положение, с 60 на 30 суток. Об этом говорится в президентском указе №392/2018 от 26 ноября, передает УНН.