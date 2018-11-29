День сурка: в "Урядовом курьере" вновь опубликовали указ о военном положении
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня, 29 ноября, в "Урядовом курьере" снова был опубликован указ Президента Украины Петра Порошенко "О введении военного положения в Украине" на 30 суток до 26 декабря 2018 года, передает УНН.
Стоит отметить, что вместе с соответствующим указом было также опубликовано снова и Закон Украины "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
Как сообщал УНН, 27 ноября, в "Урядовом курьере" опубликован указ Президента о введении военного положения на 60 дней с 26 ноября.
Позже стало известно, что "Урядовый курьер" ошибочно напечатал отменененный указ о военном положении.
Позже, Указ Президента №392 "О решении СНБОУ от 26 ноября 2018 "О внесении изменения в решение СНБОУ от 26 ноября 2018 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине", где уточняется срок, на который вводится военное положение - с 60 на 30 суток, официально опубликовали в издании центральных органов исполнительной власти Украины "Урядовый курьер" от 28 ноября.
Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла закон 9338 о утверждения указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".