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Местные выборы в 10 областях отменены из-за военного положения - ЦИК

Местные выборы в 10 областях отменены из-за военного положения - ЦИК

Киев  •  УНН

 • 19907 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия Украины сообщает, что назначенные на 23 декабря 2018 года местные выборы в 10 областях, в которых на 30 суток объявлено военное положение, - Винницкой, Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской - проводиться не будут. Об этом сообщил Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, передает УНН.

“Комиссия рассмотрела вопросы организации подготовки и проведения местных выборов в отдельных регионах Украины, в которых введено военное положение”, — говорится в сообщении.

Указом Президента Украины “О введении военного положения в Украине”, утвержденным Законом Украины от 26 ноября 2018 года № 2630-VIII, в Украине введено военное положение с 14:00 26 ноября 2018 сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 с оговоркой, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

“Согласно части первой статьи 19 Закона Украины” О правовом режиме военного положения“ в условиях военного положения запрещается проведение выборов Президента Украины, а также выборов в Верховную Раду Украины, Верховной Рады АР Крым и органов местного самоуправления.

В то же время в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях в период, на который вводится военное положение, проводятся первые и дополнительные местные выборы, назначенные Центральной избирательной комиссией, а также промежуточные и повторные местные выборы, назначенные соответствующими территориальными избирательными комиссиями.

В связи с этим Комиссия обратила внимание субъектов и других участников избирательного процесса местных выборов, проводимых в областях, в которых введено военное положение, на неукоснительное соблюдение требований части первой статьи 19 Закона Украины “О правовом режиме военного положения” о запрете проведения выборов.

При этом определено, что вопрос назначения местных выборов в указанных областях будет решаться субъектами их назначения в порядке, определенном законодательством Украины, после прекращения или отмены военного положения.

Кроме того, ЦИК утвердила Порядок назначения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, а также Порядок назначения дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых советов от сельских, поселковых территориальных общин, добровольно присоединились к сельским, поселковым объединенных территориальных общин.

Также установлены формы обращения Совета министров АР Крым, областных государственных администраций относительно назначения Центральной избирательной комиссией указанных местных выборов.

“При этом Комиссия признала утратившими силу постановления ЦИК, которым были утверждены предыдущие Порядки назначения местных выборов”, — подытожили в ЦИК.

Соответствующие постановления Комиссии будет обнародован на официальном веб-сайте ЦИК.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца. 26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.

Напомним, 28 ноября были обнародованы указы о военном положении. Он действует с 14:00 26 ноября в течение 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года. Его ввели в 10 областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

12 октября 2018 ЦИК назначила на 23 декабря местные выборы в 123 объединенных территориальных общинах (ОТО) в 21 области Украины.

Украинские Национальные Новости

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