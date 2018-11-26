Опубліковано текст Закону "Про введення воєнного стану в Україні"

“Відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України, статті 5 Закону України „Про правовий режим воєнного стану“ Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Указ Президента України від 26 листопада 2018 року № 393 „Про введення воєнного стану в Україні“ з таким застереженням: воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

2. У період дії воєнного стану, введеного зазначеним Указом Президента України,часткова мобілізація оголошується Президентом України у строки і в обсягах відповідно до загроз національній безпеці і обороні України.

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування”, — вказано у документі.

Воєнний стан починає діяти з 9:00 28 листопада 2018 року.