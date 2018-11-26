Опубликован текст Закона "О введении военного положения в Украине"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100330 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106531 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 142134 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139077 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133593 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127019 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166465 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117993 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141571 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145368 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Опубликован текст Закона "О введении военного положения в Украине"

Опубликован текст Закона "О введении военного положения в Украине"

Киев  •  УНН

 • 34853 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Официальный портал Верховной Рады Украины опубликовал принят 276 голосами “за” Закон об утверждении Указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине” № 9338, информирует УНН.

“В соответствии с пунктом 31 части первой статьи 85 Конституции Украины, статьи 5 Закона Украины „О правовом режиме военного положения“ Верховная Рада Украины постановляет:

1. Утвердить Указ Президента Украины от 26 ноября 2018 № 393 „О введении военного положения в Украине“ со следующей оговоркой: военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

2. В период действия военного положения, введенного указанным Указом Президента Украины, частичная мобилизация объявляется Президентом Украины в сроки и в объемах согласно угроз национальной безопасности и обороне Украины.

3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования”, — указано в документе.

Военное положение начинает действовать с 9:00 28 ноября 2018 года.

Украинские Национальные Новости

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