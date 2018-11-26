Опубликован текст Закона "О введении военного положения в Украине"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Официальный портал Верховной Рады Украины опубликовал принят 276 голосами “за” Закон об утверждении Указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине” № 9338, информирует УНН.
“В соответствии с пунктом 31 части первой статьи 85 Конституции Украины, статьи 5 Закона Украины „О правовом режиме военного положения“ Верховная Рада Украины постановляет:
1. Утвердить Указ Президента Украины от 26 ноября 2018 № 393 „О введении военного положения в Украине“ со следующей оговоркой: военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.
2. В период действия военного положения, введенного указанным Указом Президента Украины, частичная мобилизация объявляется Президентом Украины в сроки и в объемах согласно угроз национальной безопасности и обороне Украины.
3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования”, — указано в документе.
Военное положение начинает действовать с 9:00 28 ноября 2018 года.