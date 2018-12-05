Парубий: ЦИК начнет подготовку к выборам в ОТО после завершения военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Центральная избирательная комиссия после завершения военного положения начнет процесс по новым местным выборам в объединенных территориальных общинах в 10 областях, на которые распространяется это военное положение. Об этом сказал глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время форума местного самоуправления, передает корреспондент УНН.
"Я думаю, что не будет никаких трудностей и проблем, ЦИК после завершения срока, который определен и указом Президента, и Верховной Радой, по завершению военного положения будет начат процесс и в ближайший период выборы общин в тех 10 областях, где было объявлено военное положение, будут объявлены и проведены в открытый демократический способ", - подчеркнул он.
По словам Парубия, были проведены детальные консультации с ЦИК, с комитетом ВР, с юридическим отделом ВР, во время которых все пришли к выводу, что "сегодня это не возможно уже сделать, потому что процесс проведения выборов был прерван, и фактически он не может вернуться в эту же точку, он должен начинаться сначала".
Ранее в ЦИК заявили, что местные выборы в 10 областях отменены из-за военного положения.