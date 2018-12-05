МВД и ЦИК договорились противодействовать нарушениям на выборах

“Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук сегодня, 5 декабря, заключили меморандум о сотрудничестве между ведомствами. Такой документ подписан впервые за все время существования ЦИК и МВД”, - говорится в сообщении.

Как отметили в МВД, цель меморандума — объединить усилия МВД и ЦИК для недопущения нарушений избирательных прав граждан и обеспечения правопорядка во время избирательного процесса.

“Мы исходим из того, что реализуем философию взаимодействия между ЦИК и органами МВД для обеспечения законного процесса выборов, который стартует в стране”, — сказал Аваков.

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“Вопросы предупреждения избирательных преступлений и неотвратимости наказания за них очень важно для обеспечения избирательного процесса. Поэтому я считаю, что объединив усилия и понимая, какие именно вызовы стоят перед нами, мы сможем их преодолеть. Для того, чтобы граждане имели возможность сделать выбор и были уверены, что он точно отражен в результатах голосования”, - добавила Слипачук.

По информации МВД, в рамках подписанного меморандума стороны договорились об освещении информации о системных правонарушениях избирательного законодательства.

Также будет налажен обмен информацией об уголовных правонарушениях против избирательных прав граждан, ведение их электронной карты с разбивкой по видам и регионам в период проведения выборов Президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов.

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В то же время ведомства договорились о совместном выявлении, предупреждении и пресечении правонарушений, связанных с вмешательством в работу компьютерных сетей и государственных информационно-аналитических и информационно-телекоммуникационных систем.

Напомним, координатор проектов ОБСЕ предоставил ЦИК оборудование и программное обеспечение для усиления кибернетической безопасности.