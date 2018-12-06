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ЄС ухвалить стратегію проти дезінформації із закликом захистити вибори - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Європейська рада наступного тижня прийме План дій щодо боротьби з дезінформацією із закликом до швидких і рішучих дій на європейському та національному рівнях щодо забезпечення вільних і справедливих виборів. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter, передає УНН.

ЄС ухвалить стратегію проти дезінформації із закликом захистити вибори - ЗМІ

"Проект рішення Європейської ради, який повинен бути прийнятий лідерами ЄС на наступному тижні щодо боротьби з дезінформацією, "закликає до швидких і рішучих дій на європейському та національному рівнях щодо забезпечення вільних і справедливих європейських і національних виборів", - написав він.

Напередодні, як повідомляє видання, віце-президент Єврокомісії Андрус Ансіп повідомив, що Європейська зовнішньополітична служба і Єврокомісія збільшать фінансування свого дезінформаційного підрозділу на 5 мільйонів євро у 2019 році на тлі наближення виборів.

Віце-президент Єврокомісії також зазначив, що планується істотно збільшити кількість персоналу, зокрема, підрозділу East StratCom, який займається моніторингом і спростуванням російської пропаганди. Серед інших численних пунктів нового "плану дій проти дезінформації", окремо виділяється запуск "Системи швидкого попередження", що працює на всій території ЄС. Ця система буде "швидко реагувати на фейки правдивими фактами", заявив Андрус Ансіп.

"Вона буде протидіяти дезінформації твердими фактами, допоможе обмінам і оцінкам даних розвідки. Надаватимуться кращі та численніші аналізи загроз", - пояснив віце-президент Єврокомісії, додаючи, що "дезінформація є частиною військової доктрини Росії і її стратегії з розділення і ослаблення Заходу".

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