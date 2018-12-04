Єврокомісія назве дезінформацію РФ найбільш загрозливою для ЄС - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Європейська комісія планує в своєму Плані дій по боротьбі з дезінформацією назвати дезінформацію з боку Росії найбільшою загрозою для ЄС. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter, передає УНН.
"У Плані дій Європейської комісії з дезінформації, який повинен бути оприлюднений завтра, в декількох місцях згадується Росія, йдеться, що "відповідно до Центру аналізу гібридних загроз ЄС, дезінформація з боку Російської Федерації є найбільшою загрозою для ЄС", - написав він.
Нагадаємо, регіональний директор програм регіону Євразії Національного демократичного інституту США (NDI) Лора Джуетт заявила, що напередодні виборів компанія Facebook, що володіє однойменною соцмережею, повинна відкрити офіс в Україні для боротьби з дезінформацією.