Еврокомиссия назовет дезинформацию РФ наиболее угрожающей для ЕС - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Европейская комиссия планирует в своем Плане действий по борьбе с дезинформацией назвать дезинформацию со стороны России наибольшей угрозой для ЕС. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.
"В Плане действий Европейской комиссии по дезинформации, который должен быть обнародован завтра, в нескольких местах упоминается Россия, говорится, что "согласно Центру анализа гибридных угроз ЕС, дезинформация со стороны Российской Федерации представляет наибольшую угрозу для ЕС", - написал он.
Напомним, региональный директор программ региона Евразии Национального демократического института США (NDI) Лора Джуэтт заявила, что накануне выборов компания Facebook, владеющая одноименной соцсетью, должна открыть офис в Украине для борьбы с дезинформацией.