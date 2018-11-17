Facebook рекомендували відкрити офіс в Україні

"Facebook має відкрити офіс в Україні і разом з іншими цифровими платформами об'єднатися для боротьби з дезінформацією... Якщо ми говоримо про боротьбу з втручанням Кремля для забезпечення стабільності в країні, то соцмережі і цифрові платформи повинні допомогти Україні в цих прагненнях. Усі кандидати повинні мати рівний доступ до ЗМІ, а також необхідно боротися з негативним впливом дезінформації. Слід докладати зусиль для боротьби з проявами політичної корупції, включаючи фальсифікацію, і відстежувати фінансування партій", - сказала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Для протидії інформатаками напередодні виборів в Україні підготовлять окремий законопроект

Нагадаємо, Київ відвідала делегація Національного демократичного інституту (США) та депутатів Європейського парламенту. Відбулася прес-конференція, у межах якої депутати Європарламенту та західні експерти надали Україні 51 рекомендацію щодо підготовки до виборів у 2019 році.

Додамо, 2019-й буде "роком виборів". На 31 березня 2019 року призначені вибори Президента, а на осінь - парламентські.