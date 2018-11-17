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У США та ЄС дали Україні поради щодо виборів

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Делегація Національного демократичного інституту (США) та депутатів Європейського парламенту надала Україні 51 рекомендацію щодо підготовки до виборів у 2019 році. Ключові рекомендації були озвучені депутатами Європарламенту та західними експертами сьогодні під час прес-конференції, передає УНН.

Так, євродепутат Ребекка Гармс повідомила, що на зустрічі з головою парламенту України Андрієм Парубієм було обговорено необхідність впровадження пропорційної виборчої системи замість змішаної.

"Після зустрічі з ЦВК ми рекомендували парламенту внести внутрішньо переміщених осіб і трудових мігрантів у виборчий процес", - додала Гармс.

У свою чергу директор програм регіону Євразії Національного демократичного інституту Лора Джуетт вказала, що Україні вкрай необхідно дотримуватися рівного гендерного представництва жінок і чоловіків.

"Кандидати мають будувати свої кампанії на конструктиві, спрямованому на об'єднання, а ЗМІ повинні зазначати, що це саме політична реклама, а не інформація", - додала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄБРР: зростання української економіки у 2019 році можуть гальмувати вибори

Депутат Європарламенту Дарюш Росаті наголосив, що підготовлені рекомендації спрямовані на те, аби вибори в Україні пройшли чесно і прозоро.

"Наші рекомендації спрямовані на те, щоб заохотити українську владу провадити ключові реформи у виборчому законодавстві і за його межами, які сприятимуть тому, щоб вибори були чесними і прозорими", - пояснив він.

Додамо, 2019-й буде "роком виборів". На 31 березня 2019 року призначені вибори Президента, а на осінь - парламентські.

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