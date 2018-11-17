У США та ЄС дали Україні поради щодо виборів

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Делегація Національного демократичного інституту (США) та депутатів Європейського парламенту надала Україні 51 рекомендацію щодо підготовки до виборів у 2019 році. Ключові рекомендації були озвучені депутатами Європарламенту та західними експертами сьогодні під час прес-конференції, передає УНН.