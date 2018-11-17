В США и ЕС дали Украине советы по выборам
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Делегация Национального демократического института (США) и депутатов Европейского парламента предоставила Украине 51 рекомендацию по подготовке к выборам в 2019 году. Ключевые рекомендации были озвучены депутатами Европарламента и западными экспертами сегодня во время пресс-конференции, передает УНН.
Так, евродепутат Ребекка Хармс сообщила, что на встрече с главой парламента Украины Андреем Парубием обсудила необходимость внедрения пропорциональной избирательной системы вместо смешанной.
"После встречи с ЦИК мы рекомендовали парламенту внести внутренне перемещенных лиц и трудовых мигрантов в избирательный процесс", - добавила Хармс.
В свою очередь директор программ региона Евразии Национального демократического института Лора Джуэтт указала, что Украине крайне необходимо соблюдать равное гендерное представительство женщин и мужчин.
"Кандидаты должны строить свои кампании на конструктиве, направленном на объединение, а СМИ должны указывать, что это именно политическая реклама, а не информация", - добавила она.
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Депутат Европарламента Дарюш Росати отметил, что подготовленные рекомендации направлены на то, чтобы выборы в Украине прошли честно и прозрачно.
"Наши рекомендации направлены на то, чтобы поощрить украинскую власть проводить ключевые реформы в избирательном законодательстве и за его пределами, которые будут способствовать тому, чтобы выборы были честными и прозрачными", - пояснил он.
Добавим, 2019-й будет "годом выборов". На 31 марта 2019 года назначены выборы Президента, а на осень - парламентские.