ЄБРР: зростання української економіки у 2019 році можуть гальмувати вибори

“Європейський банк реконструкції та розвитку вказує у щорічному аналізі, що економіка України відроджується і зростає, але автори також наголошують, що започатковані позитивні реформи ще не доведені до результату”, — йдеться у повідомленні.

Водночас ЄБРР підкреслює позитивність, але “помірність” показників зростання української економіки, яке становило минулого року 2,5%, а 2018 року ймовірно сягне 3,5%.

Фахівці банку вважають, що Україні попри позитивні тенденції і надалі необхідна фінансова підтримка зовнішніх донорів і зокрема Міжнародного валютного фонду для макроекономічної стабільності.

У звіті Банку називають важливим нещодавнє схвалення у Верховній Раді таких істотних рішень, як створення антикорупційного суду, затвердження законів про приватизацію, валютні операції, про керування державними банками і захист прав кредиторів.

Але нові закони ще не приносять результатів, вказано у звіті банку, який є найбільшим зовнішнім інвестором в Україні і загалом інвестував понад дванадцять з половиною мільярдів євро.

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Найважливішими завданнями для України на 2019 рік ЄБРР вважає збереження макроекономічної стабільності і зокрема залучення зовнішніх джерел фінансування для виплат за запозиченнями, що припадають на 2018-20 роки, впровадження нових ухвалених законів стосовно енергетики, та просування у реформах державних банків, щоб підготувати їх до приватизації.

Банк також зауважує, що українці почали отримувати більшу платню і внутрішнє споживання, яке підвищилося на 8,4%, додало до економічного зростання.

При цьому ЄБРР наголошує на тому, що багато українців працездатного віку щораз більше виїжджають за кордон і це створює проблеми на ринку праці в Україні та сповільнює ріст обсягів промислового виробництва.

Емігранти при цьому підтримують українську економіку, переказуючи гроші на Батьківщину.

Згідно з наведеними даними Національного банку України, заробітчани 2017 року прислали додому загалом близько 9,3 мільярда дол.

Значення цієї суми підкреслене тим, що це становило аж 8,3% усього ВВП країни за минулий рік.

ЄБРР остерігається, що через вибори 2019 року, умови для потрібних Україні структурних реформ будуть гірші, тому з огляду також на інші чинники, зростання економіки за прогнозами буде на рівні лише 3%.

Раніше керівник місії МВФ Рон Ван Роден наголосив, що незважаючи на виборчий характер наступного року, задля забезпечення макроекономічної стабільності економіки України бюджет на наступний рік має бути збалансованим.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України заявило, що очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми stand-by після ухвалення у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік.

Як повідомляв УНН, МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі Стенд-бай (SBA).

У Фонді відзначили, що нова програма Stand-by, із запитом на доступ до отримання 2,8 млрд спеціальних прав запозичення — СПЗ (еквівалент 3,9 млрд доларів США), слугуватиме для політики влади України упродовж 2019 року.