Бюджет України на 2019-й, попри передвиборчий процес, має бути збалансованим - МВФ

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Незважаючи на виборчий характер наступного року, задля забезпечення макроекономічної стабільності економіки України бюджет на наступний рік має бути збалансованим. На цьому наголосив керівник місії МВФ Рон Ван Роден під час зустрічі із головою ВР Андрієм Парубієм, передає УНН із посиланням на прес-службу ВР.