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Бюджет України на 2019-й, попри передвиборчий процес, має бути збалансованим - МВФ

Бюджет України на 2019-й, попри передвиборчий процес, має бути збалансованим - МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Незважаючи на виборчий характер наступного року, задля забезпечення макроекономічної стабільності економіки України бюджет на наступний рік має бути збалансованим. На цьому наголосив керівник місії МВФ Рон Ван Роден під час зустрічі із головою ВР Андрієм Парубієм, передає УНН із посиланням на прес-службу ВР.

“...незважаючи на виборчий характер наступного року, задля забезпечення макроекономічної стабільності економіки України бюджет на наступний рік має бути збалансованим”, — цитує прес-служба слова Родена.

Крім того, як відзначили у ВР, керівник місії МВФ “побажав успіхів та подальшої плідної співпраці”.

У свою чергу Парубій наголосив на необхідності продовження співпраці з МВФ на шляху проведення реформ в Україні.

Голова Верховної Ради зазначив, що зараз відбувається процес обговорення проекту Державного бюджету України на 2019 рік: “Ми дуже добре розуміємо, наскільки цей документ важливий не лише для нашого внутрішнього економічного розвитку, а й для співпраці з МВФ”.

Парубій наголосив, що робиться “усе можливе для якнайшвидшого його ухвалення, і щоб бюджет був збалансований”, та спрогнозував ухвалення документу 22 листопада цього року. Він також підкреслив, що співпраця з МВФ і рекомендації Фонду є важливими для ухвалення Державного бюджету України.

Відзначимо, що експерти МВФ прибули до Києва для обговорення Держбюджету.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України заявило, що очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми stand-by після ухвалення у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік.

Як повідомляв УНН, МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі Стенд-бай (SBA).

У Фонді відзначили, що нова програма Stand-by, із запитом на доступ до отримання 2,8 млрд спеціальних прав запозичення — СПЗ (еквівалент 3,9 млрд доларів США), слугуватиме для політики влади України упродовж 2019 року.

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