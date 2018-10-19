Мінфін очікує остаточного погодження МВФ нової програми після ухвалення Держбюджету-2019

“Остаточного погодження від Ради МВФ очікуємо після прийняття Верховною Радою збалансованого та реалістичного бюджету-2019 в другому читанні. Маркерами для МВФ є наша готовність бути фіскально відповідальними та тримати дефіцит бюджету в рамках та під контролем. Але тут наші пріоритети співпадають, що підтвердила вчорашня підтримка парламентом і реалістичного бюджету на 2019 рік в першому читанні і рішення в першому читанні про започаткування в Україні середньострокового бюджетування”, — наголосила вона.

Маркарова підкреслила, що домовленість з Фондом є “визнанням прогресу уряду в макроекономічній стабілізації та реформах, це можливість забезпечити стабільність на політично бурхливий 2019 рік, і підтвердження віри наших партнерів в Україну”.

Нагадаємо, МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі Стенд-бай (SBA).

У Фонді відзначили, що нова програма Stand-by, із запитом на доступ до отримання 2,8 млрд спеціальних прав запозичення — СПЗ (еквівалент 3,9 млрд доларів США), слугуватиме для політики влади України упродовж 2019 року.

Раніше Кабінет міністрів України схвалив проект документа про підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% до 8550 грн за тис. куб.м.