МВФ та влада України домовились про нову програму Stand-by
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Уповноважений персонал МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі Стенд-бай (SBA). Про це йдеться у прес-релізі МВФ, передає УНН.
За інформацією МВФ, нова програма замінить собою схвалену у березні 2015 року програму розширеного фінансування.
“Нова програма Stand-by, із запитом на доступ до отримання 2,8 млрд спеціальних прав запозичення — СПЗ (еквівалент 3,9 млрд доларів США), слугуватиме для політики влади України упродовж 2019 року”, — йдеться у повідомленні.
У Фонді зауважили, що ці домовленості підлягають затвердженню керівництвом МФВ та Радою виконавчих директорів МВФ.
Також вони уточнили, що винесення цього питання на Раду виконавчих директорів очікується пізніше цього року після ухвалення парламентом поданого урядом бюджету-2019 (із урахуванням рекомендацій фахівців МВФ) та збільшення тарифів на газ та теплову енергію для населення – у відповідності до змін на ринку та з продовженням захисту домогосподарств з невисокими доходами.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив проект документа про підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% до 8550 грн за тис. куб.м.