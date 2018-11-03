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Експерти МВФ їдуть до Києва для обговорення Держбюджету

Експерти МВФ їдуть до Києва для обговорення Держбюджету

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. За зверненням українського уряду наступного тижня Київ відвідає команда експертів Міжнародного валютного фонду для проведення консультацій щодо проекту бюджету на 2019 рік. Відповідну заяву зробив у Києві 3 листопада постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман, передає УНН з посиланням на прес-службу МВФ.

“За зверненням влади, команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ у період з 4 по 9 листопада для проведення консультацій щодо проекту бюджету на 2019 рік у контексті нещодавньої домовленості на рівні місії Фонду”, — заявив Люнгман.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України заявило, що очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми stand-by після ухвалення у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік.

Як повідомляв УНН, МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі Стенд-бай (SBA).

У Фонді відзначили, що нова програма Stand-by, із запитом на доступ до отримання 2,8 млрд спеціальних прав запозичення — СПЗ (еквівалент 3,9 млрд доларів США), слугуватиме для політики влади України упродовж 2019 року.

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