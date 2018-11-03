Експерти МВФ їдуть до Києва для обговорення Держбюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. За зверненням українського уряду наступного тижня Київ відвідає команда експертів Міжнародного валютного фонду для проведення консультацій щодо проекту бюджету на 2019 рік. Відповідну заяву зробив у Києві 3 листопада постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман, передає УНН з посиланням на прес-службу МВФ.
“За зверненням влади, команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ у період з 4 по 9 листопада для проведення консультацій щодо проекту бюджету на 2019 рік у контексті нещодавньої домовленості на рівні місії Фонду”, — заявив Люнгман.
Нагадаємо, Міністерство фінансів України заявило, що очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми stand-by після ухвалення у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік.
Як повідомляв УНН, МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі Стенд-бай (SBA).
У Фонді відзначили, що нова програма Stand-by, із запитом на доступ до отримання 2,8 млрд спеціальних прав запозичення — СПЗ (еквівалент 3,9 млрд доларів США), слугуватиме для політики влади України упродовж 2019 року.