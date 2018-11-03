Эксперты МВФ едут в Киев для обсуждения госбюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. По обращению украинского правительства на следующей неделе Киев посетит команда экспертов Международного валютного фонда для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год. Соответствующее заявление сделал в Киеве 3 ноября постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВФ.
“По обращению власти, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 4 по 9 ноября для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год в контексте недавней договоренности на уровне миссии Фонда”, — заявил Люнгман.
Напомним, Министерство финансов Украины заявило, что ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы stand-by после принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год.
Как сообщал УНН, МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате стенд-бай (SBA).
В Фонде отметили, что новая программа Stand-by, с запросом на доступ к получению 2800000000 специальных прав заимствования — СДР (эквивалент 3,9 млрд долларов США), будет служить для политики власти Украины на протяжении 2019 года.