Эксперты МВФ едут в Киев для обсуждения госбюджета

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108569 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116628 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155093 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148254 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138291 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129078 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173973 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118149 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141701 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145435 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Эксперты МВФ едут в Киев для обсуждения госбюджета

Эксперты МВФ едут в Киев для обсуждения госбюджета

Киев  •  УНН

 • 14961 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. По обращению украинского правительства на следующей неделе Киев посетит команда экспертов Международного валютного фонда для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год. Соответствующее заявление сделал в Киеве 3 ноября постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВФ.

“По обращению власти, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 4 по 9 ноября для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год в контексте недавней договоренности на уровне миссии Фонда”, — заявил Люнгман.

Напомним, Министерство финансов Украины заявило, что ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы stand-by после принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год.

Как сообщал УНН, МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате стенд-бай (SBA).

В Фонде отметили, что новая программа Stand-by, с запросом на доступ к получению 2800000000 специальных прав заимствования — СДР (эквивалент 3,9 млрд долларов США), будет служить для политики власти Украины на протяжении 2019 года.

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