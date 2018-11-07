Бюджет Украины на 2019-й, несмотря на предвыборный процесс, должен быть сбалансированным - МВФ

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Несмотря на избирательный характер следующего года, для обеспечения макроэкономической стабильности экономики Украины бюджет на следующий год должен быть сбалансированным. Об этом заявил руководитель миссии МВФ Рон Ван Роден во время встречи с председателем ВР Андреем Парубием, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.