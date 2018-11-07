Бюджет Украины на 2019-й, несмотря на предвыборный процесс, должен быть сбалансированным - МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Несмотря на избирательный характер следующего года, для обеспечения макроэкономической стабильности экономики Украины бюджет на следующий год должен быть сбалансированным. Об этом заявил руководитель миссии МВФ Рон Ван Роден во время встречи с председателем ВР Андреем Парубием, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.
"... несмотря на избирательный характер следующего года, для обеспечения макроэкономической стабильности экономики Украины бюджет на следующий год должен быть сбалансированным", - цитирует пресс-служба слова Родена.
Кроме того, как отметили в ВР, руководитель миссии МВФ "пожелал успехов и дальнейшего плодотворного сотрудничества".
В свою очередь Парубий отметил необходимость продолжения сотрудничества с МВФ на пути проведения реформ в Украине.
Председатель Верховной Рады отметил, что сейчас происходит процесс обсуждения проекта Государственного бюджета Украины на 2019: "Мы очень хорошо понимаем, насколько этот документ важен не только для нашего внутреннего экономического развития, но и для сотрудничества с МВФ".
Парубий отметил, что делается "все возможное для скорейшего его принятия, и чтобы бюджет был сбалансирован", и спрогнозировал принятие документа 22 ноября этого года. Он также подчеркнул, что сотрудничество с МВФ и рекомендации Фонда являются важными для принятия Государственного бюджета Украины.
Отметим, что эксперты МВФ прибыли в Киев для обсуждения госбюджета.
Напомним, Министерство финансов Украины заявило, что ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы stand-by после принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год.
Как сообщал УНН, МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате стенд-бай (SBA).
В Фонде отметили, что новая программа Stand-by, с запросом на доступ к получению 2,8 млрд специальных прав заимствования - СДР (эквивалент 3,9 млрд долларов США), будет служить для политики власти Украины на протяжении 2019 года.