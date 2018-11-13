ЕБРР: рост украинской экономики в 2019 году могут тормозить выборы

"Европейский банк реконструкции и развития указывает в ежегодном анализе, что экономика Украины возрождается и растет, но авторы также отмечают, что начатые положительные реформы еще не доведены до результата", - говорится в сообщении.

В то же время ЕБРР подчеркивает позитивность, но "умеренность" показателей роста украинской экономики, которое составило в прошлом году 2,5%, а 2018 вероятно составит 3,5%.

Специалисты банка считают, что Украине, несмотря на положительные тенденции и в дальнейшем необходима финансовая поддержка внешних доноров и в частности Международного валютного фонда для макроэкономической стабильности.

В отчете Банка называют важным недавнее одобрение в Верховной Раде таких существенных решений, как создание антикоррупционного суда, утверждение законов о приватизации, валютных операциях, об управлении государственными банками и защите прав кредиторов.

Но новые законы еще не приносят результатов, указано в отчете банка, который является крупнейшим внешним инвестором в Украине и в целом инвестировал более двенадцати с половиной миллиардов евро.

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Важнейшими задачами для Украины на 2019 год ЕБРР считает сохранение макроэкономической стабильности и в частности привлечения внешних источников финансирования для выплат по заимствованиям, приходящихся на 2018-20 годы, внедрение новых принятых законов относительно энергетики, и продвижения в реформах государственных банков, чтобы подготовить их к приватизации.

Банк также отмечает, что украинцы стали получать большую зарплату и внутреннее потребление, которое повысилось на 8,4%, прибавило к экономическому росту.

При этом ЕБРР отмечает, что многие украинцы трудоспособного возраста все больше выезжают за рубеж и создают проблемы на рынке труда в Украине и замедляют рост объемов промышленного производства.

Эмигранты при этом поддерживают украинскую экономику, переводя деньги на родину.

Согласно приведенным данным Национального банка Украины, работники в 2017 году прислали домой всего около 9,3 миллиарда долл.

Значение этой суммы подчеркнуто тем, что это составляло до 8,3% всего ВВП страны за прошлый год.

ЕБРР опасается, что из-за выборов 2019 года, условия для нужных Украине структурных реформ будут хуже, потому учитывая также другие факторы, рост экономики по прогнозам будет на уровне лишь 3%.

Ранее руководитель миссии МВФ Рон Ван Роден подчеркнул, что несмотря на избирательный характер следующего года, для обеспечения макроэкономической стабильности экономики Украины бюджет на следующий год должен быть сбалансированным.

Напомним, Министерство финансов Украины заявило, что ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы stand-by после принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год.

Как сообщал УНН, МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате стенд-бай (SBA).

В Фонде отметили, что новая программа Stand-by, с запросом на доступ к получению 2,8 млрд специальных прав заимствования - СДР (эквивалент 3,9 млрд долларов США), будет служить для политики власти Украины на протяжении 2019 года.