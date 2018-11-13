ЕБРР: рост украинской экономики в 2019 году могут тормозить выборы

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107244 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114491 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152428 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146304 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137348 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128622 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172541 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118112 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

9 марта, 00:41 • 40044 просмотра
14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

9 марта, 01:10 • 39143 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

9 марта, 01:52 • 106106 просмотра
В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

9 марта, 02:50 • 27838 просмотра
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

04:35 • 30962 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 136824 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 172541 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 181534 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 192366 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 249784 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 152428 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 104340 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 108662 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 110941 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 110328 просмотра
Актуальное
ЕБРР: рост украинской экономики в 2019 году могут тормозить выборы

ЕБРР: рост украинской экономики в 2019 году могут тормозить выборы

Киев  •  УНН

 • 10307 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Европейском банке реконструкции и развития указывают на умеренный рост украинской экономики и предостерегают, что притормозить ее развитие могут выборы 2019 года, поэтому ожидаемый прирост экономики достигнет уровня 3%. Об этом сообщает "Голос Америки", передает УНН.

"Европейский банк реконструкции и развития указывает в ежегодном анализе, что экономика Украины возрождается и растет, но авторы также отмечают, что начатые положительные реформы еще не доведены до результата", - говорится в сообщении.

В то же время ЕБРР подчеркивает позитивность, но "умеренность" показателей роста украинской экономики, которое составило в прошлом году 2,5%, а 2018 вероятно составит 3,5%.

Специалисты банка считают, что Украине, несмотря на положительные тенденции и в дальнейшем необходима финансовая поддержка внешних доноров и в частности Международного валютного фонда для макроэкономической стабильности.

В отчете Банка называют важным недавнее одобрение в Верховной Раде таких существенных решений, как создание антикоррупционного суда, утверждение законов о приватизации, валютных операциях, об управлении государственными банками и защите прав кредиторов.

Но новые законы еще не приносят результатов, указано в отчете банка, который является крупнейшим внешним инвестором в Украине и в целом инвестировал более двенадцати с половиной миллиардов евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МВФ назвали три фактора ускорения экономического роста в Украине

Важнейшими задачами для Украины на 2019 год ЕБРР считает сохранение макроэкономической стабильности и в частности привлечения внешних источников финансирования для выплат по заимствованиям, приходящихся на 2018-20 годы, внедрение новых принятых законов относительно энергетики, и продвижения в реформах государственных банков, чтобы подготовить их к приватизации.

Банк также отмечает, что украинцы стали получать большую зарплату и внутреннее потребление, которое повысилось на 8,4%, прибавило к экономическому росту.

При этом ЕБРР отмечает, что многие украинцы трудоспособного возраста все больше выезжают за рубеж и создают проблемы на рынке труда в Украине и замедляют рост объемов промышленного производства.

Эмигранты при этом поддерживают украинскую экономику, переводя деньги на родину.

Согласно приведенным данным Национального банка Украины, работники в 2017 году прислали домой всего около 9,3 миллиарда долл.

Значение этой суммы подчеркнуто тем, что это составляло до 8,3% всего ВВП страны за прошлый год.

ЕБРР опасается, что из-за выборов 2019 года, условия для нужных Украине структурных реформ будут хуже, потому учитывая также другие факторы, рост экономики по прогнозам будет на уровне лишь 3%.

Ранее руководитель миссии МВФ Рон Ван Роден подчеркнул, что несмотря на избирательный характер следующего года, для обеспечения макроэкономической стабильности экономики Украины бюджет на следующий год должен быть сбалансированным.

Напомним, Министерство финансов Украины заявило, что ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы stand-by после принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год.

Как сообщал УНН, МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате стенд-бай (SBA).

В Фонде отметили, что новая программа Stand-by, с запросом на доступ к получению 2,8 млрд специальных прав заимствования - СДР (эквивалент 3,9 млрд долларов США), будет служить для политики власти Украины на протяжении 2019 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы