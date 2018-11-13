У МВФ назвали три чинники прискорення економічного зростання в Україні

КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Міжнародному валютному фонді вважають, що прискорення економічного зростання в Україні пов’язане з фіскальною політикою, процентною ставкою по кредитах та сприятливим бізнес-кліматом. Таку думку висловив сьогодні під час презентації економічного огляду “Europe’s Economic Outlook” постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає кореспондент УНН.