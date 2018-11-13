У МВФ назвали три чинники прискорення економічного зростання в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Міжнародному валютному фонді вважають, що прискорення економічного зростання в Україні пов’язане з фіскальною політикою, процентною ставкою по кредитах та сприятливим бізнес-кліматом. Таку думку висловив сьогодні під час презентації економічного огляду “Europe’s Economic Outlook” постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на запитання журналіста про те, які основні моменти можуть посилити економічне зростання України, Люнгман назвав три головні фактори: два пов’язані з макроекономікою, один — з бізнес-кліматом.
“Перший — фіскальна політика...Ми бачимо, що сприйняття макроекономічної стабільності в Україні все ще залишається крихким”, — сказав Люнгман.
На його думку, Україна наразі має макроекономічну стабільність, але існує також стурбованість на ринках щодо того, що відбудеться у разі, якщо фіскальна стабільність буде втрачена.
“Інший — про номінальні процентні ставки, пов’язані з інфляцією”, — зазначив Люнгман.
Він зауважив, що високі ставки стримують внутрішнього інвестора, для якого дорого займати гроші у банках під проценти. За його словами, спосіб вирішення цієї проблеми полягає в зниженні інфляції.
"Третє питання, якщо ми хочемо залучити інвестиції в Україну, для збільшення і залучення прямих іноземних інвестицій та інвестицій в нові проекти, що буде сприяти зростанню, тоді бізнес-середовище має поліпшити такі речі, як, наприклад, захист права власності. Інвесторам потрібна впевненість. Якщо вони хочуть вкладати свої гроші в українську економіку з перспективою 15-20 років, вони хочуть мати страховку, що матимуть справедливе ставлення у всіх можливих сценаріях", — сказав представник МВФ.
Як повідомляв УНН, за прогнозами МВФ, після підвищення цін на газ для населення в Україні очікується невелике зростання інфляції.