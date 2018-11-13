МВФ: підвищення ціни на газ матиме вплив на інфляцію

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Після підвищення цін на газ для населення в Україні очікується невелике зростання інфляції. Про це сказав сьогодні під час презентації економічного огляду Europe's Economic Outlook постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає кореспондент УНН.