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МВФ: підвищення ціни на газ матиме вплив на інфляцію

МВФ: підвищення ціни на газ матиме вплив на інфляцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Після підвищення цін на газ для населення в Україні очікується невелике зростання інфляції. Про це сказав сьогодні під час презентації економічного огляду Europe's Economic Outlook постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає кореспондент УНН.

"Що стосується економіки, це буде тимчасове зростання інфляції. Я думаю, вплив на інфляцію становитиме близько 0,5%", - сказав Люнгман, відповідаючи на запитання журналіста про прогнози МВФ щодо впливу підвищення цін на газ, зважаючи на те, що, за прогнозом уряду, ціни на опалення зростуть на 10-15%.

За його оцінками, враховуючи те, що в Україні діє програма надання субсидій на комунальні послуги, яка пом'якшує вплив підвищення тарифів на газ на вартість опалення для населення, не буде значного впливу на споживання.

"Загальний макроекономічний вплив (підвищення тарифів на газ - ред.) має бути дуже обмеженим",- заявив він.

Нагадаємо, на кінець 2018 року в Україні МВФ зберіг прогноз щодо інфляції - на рівні 9%, а от на кінець 2019 року - 6,2%, тоді як у квітні цього року вона прогнозувалася на рівні 6,5%.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів 19 жовтня схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8 550 грн за тис. куб. м.

Перед ухваленням такого рішення джерело УНН в уряді заявляло, що МВФ вимагає від України - для отримання наступного валютного траншу - підвищити ціну на газ для населення аж на 60-70% - до рівня вартості для промисловості. Тож, зважаючи на рішення про її підвищення у коридорі 20-25%, питання про зростання ще у межах 40% залишається відкритим.

19 жовтня МВФ та Україна домовились про нову програму Stand-by на 3,9 млрд доларів.

Українські Національні Новини

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