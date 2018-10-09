МВФ погіршив прогноз щодо зростання ВВП України

Згідно з оновленим прогнозом МВФ, економіка України у 2018 році зростатиме на рівні 3,5%, що вище, ніж у попередньому прогнозі за квітень, коли МВФ прогнозував зростання на рівні 3,2%.

При цьому, за прогнозом фонду, зростання економіки України у 2019-му очікується на рівні 2,7%, а в 2023 році - на рівні 3,4%, що гірше прогнозованого у квітні (4%).

При цьому у прогнозі вказано, що середньорічна споживча інфляція в Україні у 2018 році утримається на рівні 10,9% (у попередньому прогнозі - 11%), а в 2019-му - на рівні 7,3% (у попередньому прогнозі - 8%), у 2023-му - на рівні 5,2% (у попередньому прогнозі - 5%).

При цьому на кінець 2018 року в Україні МВФ зберіг прогноз щодо інфляції - на рівні 9%, а от на кінець 2019 року - 6,2%, тоді як у квітні цього року вона прогнозувалася на рівні 6,5%.

Нагадаємо, Світовий банк очікує зростання ВВП у 2018 році на рівні 3,3%, у 2019 - орієнтовно 3,5%.