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МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП Украины

МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП Украины

Киев  •  УНН

 • 11195 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта Украины в 2019 году с 3,3% до 2,7%. Такие данные приведены в обновленном обзоре по росту мировой экономики от МВФ за октябрь, передает УНН.

Согласно обновленному прогнозу МВФ, экономика Украины в 2018 году будет расти на уровне 3,5%, что выше, чем в предыдущем прогнозе за апрель, когда МВФ прогнозировал рост на уровне 3,2%.

При этом, по прогнозу Фонда, рост экономики Украины в 2019-м ожидается на уровне 2,7%, а в 2023 году - на уровне 3,4%, что хуже прогнозируемого в апреле (4%).

При этом в прогнозе указано, что среднегодовая потребительская инфляция в Украине в 2018 году сохранится на уровне 10,9% (в предыдущем прогнозе - 11%), а в 2019-м - на уровне 7,3% (в предыдущем прогнозе - 8%), в 2023-м - на уровне 5,2% (в предыдущем прогнозе - 5%).

При этом на конец 2018 года в Украине МВФ сохранил прогноз по инфляции - на уровне 9%, а вот на конец 2019-го - 6,2%, тогда как в апреле этого года она прогнозировалась на уровне 6,5%.

Напомним, Всемирный банк ожидает роста ВВП в 2018 году на уровне 3,3%, в 2019-м - ориентировочно 3,5%.

Украинские Национальные Новости

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