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МВФ: повышение цены на газ повлияет на инфляцию

МВФ: повышение цены на газ повлияет на инфляцию

Киев  •  УНН

 • 14190 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. После повышения цен на газ для населения в Украине ожидается небольшой рост инфляции. Об этом сказал сегодня во время презентации экономического обзора Europe's Economic Outlook постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает корреспондент УНН.

"Что касается экономики, это будет временный рост инфляции. Я думаю, влияние на инфляцию составит около 0,5%", - сказал Люнгман, отвечая на вопрос журналиста о прогнозах МВФ о влиянии повышения цен на газ, беря во внимание то, что, по прогнозу правительства, цены на отопление вырастут на 10-15%.

По его оценкам, учитывая то, что в Украине действует программа предоставления субсидий на коммунальные услуги, которая смягчает влияние повышения тарифов на газ на стоимость отопления для населению, не будет значительного влияния на потребление.

"Общее макроэкономическое влияние (повышения тарифов на газ - ред.) должно быть очень ограниченным", - заявил он.

Напомним, на конец 2018 года в Украине МВФ сохранил прогноз по инфляции - на уровне 9%, а вот на конец 2019-го - 6,2%, тогда как в апреле этого года она прогнозировалась на уровне 6,5%.

Как сообщал УНН, Кабинет министров 19 октября одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.

Перед принятием такого решения источник УНН в правительстве заявлял, что МВФ требует от Украины - для получения следующего валютного транша - повысить цену на газ для населения на целых 60-70% - до уровня стоимости для промышленности. Поэтому, несмотря на решение о ее повышении в коридоре 20-25%, вопрос о росте еще в пределах 40% остается открытым.

19 октября МВФ и Украина договорились о новой программе Stand-by на 3,9 млрд долларов.

Украинские Национальные Новости

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