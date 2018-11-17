Facebook рекомендовали открыть офис в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Накануне выборов компания Facebook, владеющая одноименной соцсетью, должна открыть офис в Украине. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявила региональный директор программ региона Евразии Национального демократического института (США) Лора Джуэтт, передает УНН.
"Facebook должен открыть офис в Украине и вместе с другими цифровыми платформами объединиться для борьбы с дезинформацией... Если мы говорим о борьбе с вмешательством Кремля для обеспечения стабильности в стране, то соцсети и цифровые платформы должны помочь Украине в этих стремлениях. Все кандидаты должны иметь равный доступ к СМИ, а также необходимо бороться с негативным влиянием дезинформации. Следует прилагать усилия для борьбы с проявлениями политической коррупции, включая фальсификацию, и отслеживать финансирование партий", - сказала она.
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Напомним, Киев посетила делегация Национального демократического института (США) и депутатов Европейского парламента. Состоялась пресс-конференция, в рамках которой депутаты Европарламента и западные эксперты предоставили Украине 51 рекомендацию по подготовке к выборам в 2019 году.
Добавим, 2019-й будет "годом выборов". На 31 марта 2019 года назначены выборы Президента, а на осень - парламентские.