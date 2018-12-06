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ЕС примет стратегию борьбы с дезинформацией с призывом защитить выборы - СМИ

Киев • УНН

 • 7195 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Европейский совет на следующей неделе примет План действий по борьбе с дезинформацией с призывом к быстрым и решительным действиям на европейском и национальном уровнях по обеспечению свободных и справедливых выборов. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.

ЕС примет стратегию борьбы с дезинформацией с призывом защитить выборы - СМИ

"Проект решения Европейского совета, который должен быть принят лидерами ЕС на следующей неделе по борьбе с дезинформацией, "призывает к быстрым и решительным действиям на европейском и национальном уровнях по обеспечению свободных и справедливых европейских и национальных выборов", - написал он.

Накануне, как сообщает издание, вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип сообщил, что Европейская внешнеполитическая служба и Еврокомиссия увеличат финансирование своего дезинформационного подразделения на 5 миллионов евро в 2019 году на фоне приближения выборов.

Вице-президент Еврокомиссии также отметил, что планируется существенно увеличить количество персонала, в частности, подразделения East StratCom, который занимается мониторингом и опровержением российской пропаганды. Среди других многочисленных пунктов нового "плана действий против дезинформации", отдельно выделяется запуск "Системы быстрого предупреждения", работающей на всей территории ЕС. Эта система будет "быстро реагировать на фейки правдивыми фактами", заявил Андрус Ансип.

"Она будет противодействовать дезинформации твердыми фактами, поможет обменам и оценкам данных разведки. Предоставляться лучшие и многочисленные анализы угроз", - пояснил вице-президент Еврокомиссии, добавляя, что "дезинформация является частью военной доктрины России и ее стратегии по разделению и ослабления Запада".

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