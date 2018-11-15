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У ЦВК попередили про незаконність дочасної агітації

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Центральній виборчій комісії України роз'яснили правила агітації на виборах Президента України. Про це повідомив Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, передає УНН.

“Відповідно до частини 1 статті 44 та частини 1 статті 57 Закону України „Про вибори Президента України“, передвиборна агітація розпочинається кандидатом на пост Президента України наступного дня після дня його реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів”, — йдеться у повідомленні.

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Перестороги ЦВК викликають випадки активізації агітаційної діяльності ймовірних потенційних кандидатів задовго до початку виборчої кампанії практично у всіх регіонах України попри норми виборчого законодавства. За даними Комісії, було виявлено поширення зовнішньої реклами, розповсюдження відповідної агітаційної продукції, проведення соціальних і благодійних заходів, розповсюдження іміджевих матеріалів у ЗМІ, проведення зустрічей із виборцями тощо.

ЦВК зазначає, що згадані акції здійснюються поза межами виборчого процесу, і як наслідок, поза межами можливого контролю стосовно дотримання формальних вимог щодо їх проведення та фінансування.

Разом з тим, на думку ЦВК, подібні факти не залишаються поза увагою громадянського суспільства та міжнародних партнерів України. У Комісії передбачають їх можливий негативний вплив на формування оцінки майбутнього виборчого процесу у цілому.

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ЦВК не має юридичних інструментів щодо заборони дочасної агітації. Але нагадує, що вона є частиною суспільних правовідносин, і регламентується не юридичними, а моральними нормами. Така практика як дочасна агітація може призвести до порушення принципу рівності.

“Водночас Комісія має забезпечувати рівні умови для всіх кандидатів. Саме тому ЦВК, визнаючи право громадян на доступ до інформації, звертає увагу, що реалізація такого права не повинна звужувати права, свободи і законні інтереси інших громадян. Свобода виборців формувати свою думку повинна ґрунтуватися на рівності прав та умов участі у виборчому процесі, зокрема, з боку кандидатів на пост Президента України”, — наголошують у Комісії.

У підсумку Центральна виборча комісія закликала всіх субʼєктів виборчого процесу утриматися від дочасної агітації та неухильно дотримуватися загальновизнаних міжнародних стандартів проведення виборів і створити умови для проведення дійсно змагального процесу.

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Раніше у ЦВК пояснили, чи зможуть переселенці голосувати на виборах Президента. Також 25 липня 2018 року Верховний суд України виніс остаточне рішення щодо участі переселенців у виборах.

У 2019 році в Україні мають відбутися вибори президента і парламента. Так, президентські вибори заплановані на 31 березня 2019 року, а вибори до Верховної Ради IX скликання — 27 жовтня.

Центральна виборча комісія України — постійний колегіальний державний орган, який наділений повноваженнями щодо організації підготовки, проведення виборів президента, народних депутатів, депутатів Верховної Ради, АР Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, голів громад, організації всеукраїнського і місцевих референдумів у порядку та в межах, встановлених законами України.

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