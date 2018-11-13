Камер відеоспостереження на дільницях під час виборів Президента не буде - ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У проекті Державного бюджету на 2019 рік не передбачено коштів для облаштування виборчих дільниць під час виборів Президента України камерами відеоспостереження. Про це сьогодні сказав на прес-конференції заступник голови Центральної виборчої комісії Євгеній Радченко, передає кореспондент УНН.
“З приводу камер на дільницях. Нагадаю вам, що закупівля, яка відбувалася для того щоб поставити камери, була майже 1 млрд грн, при чому це трохи за іншим курсом відносно до долара. Тому, я думаю, що це, по-перше, дорого. Друга статистична інформація: за період трансляції цих камер в онлайн-режимі було здійснено 262 тис. заходів для того, щоб подивитися, що робиться на дільниці. Скажіть, будь ласка, трата мільярду з таким результатом виправдана? Як на мене, не дуже”, — переконаний він.
До того ж, за словами Радченка, у проекті державного бюджету на вибори Президента України “закупівля або здійснення будь-яких речей, пов’язаних з онлайн-трансляцією того, що відбувається на дільницях, не передбачено”.
Як повідомляв УНН, президентські вибори 2019 року обійдуться українцям у 2 млрд 354 млн 880 тис. грн. Із цих коштів на перший тур передбачено 1,5 млрд грн, на другий — 848 млн грн.