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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106736 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113548 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 151110 просмотра

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7 марта, 17:42 • 145432 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136918 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128435 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 171855 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Камер видеонаблюдения на участках во время выборов Президента не будет - ЦИК

Камер видеонаблюдения на участках во время выборов Президента не будет - ЦИК

Киев  •  УНН

 • 12861 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В проекте Государственного бюджета на 2019 год не предусмотрены средства для обустройства избирательных участков во время выборов Президента Украины камерами видеонаблюдения. Об этом сказал на пресс-конференции заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает корреспондент УНН.

“По поводу камер на участках. Напомню вам, что закупка, которая происходила для того чтобы поставить камеры, была почти 1 млрд грн, причем это немного по другому курсу по отношению к доллару. Поэтому, я думаю, что это, во-первых, дорого. Вторая статистическая информация: за период трансляции этих камер в режиме онлайн было осуществлено 262 тыс. мер для того, чтобы посмотреть, что делается на участке. Скажите, пожалуйста, трата миллиарда с таким результатом оправдана? Как по мне, не очень”, — убежден он.

К тому же, по словам Радченко, в проекте государственного бюджета на выборах Президента Украины “закупка или осуществление каких-либо вещей, связанных с онлайн-трансляцией происходящего на участках, не предусмотрены”.

Как сообщал УНН, президентские выборы 2019 года обойдутся украинцам в 2 млрд 354 млн 880 тыс. грн. Из этих средств на первый тур предусмотрено 1,5 млрд грн, на второй — 848 млн грн.

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