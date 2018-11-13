Камер видеонаблюдения на участках во время выборов Президента не будет - ЦИК

“По поводу камер на участках. Напомню вам, что закупка, которая происходила для того чтобы поставить камеры, была почти 1 млрд грн, причем это немного по другому курсу по отношению к доллару. Поэтому, я думаю, что это, во-первых, дорого. Вторая статистическая информация: за период трансляции этих камер в режиме онлайн было осуществлено 262 тыс. мер для того, чтобы посмотреть, что делается на участке. Скажите, пожалуйста, трата миллиарда с таким результатом оправдана? Как по мне, не очень”, — убежден он.

К тому же, по словам Радченко, в проекте государственного бюджета на выборах Президента Украины “закупка или осуществление каких-либо вещей, связанных с онлайн-трансляцией происходящего на участках, не предусмотрены”.

Как сообщал УНН, президентские выборы 2019 года обойдутся украинцам в 2 млрд 354 млн 880 тыс. грн. Из этих средств на первый тур предусмотрено 1,5 млрд грн, на второй — 848 млн грн.