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ВСУ виніс остаточне рішення щодо участі переселенців у виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Реєстрація місця проживання внутрішньо переміщеної особи є тимчасовою та не є підставою для участі на місцевих виборах. Про це повідомила прес-служба Верховного суду України, передає УНН.

ВСУ виніс остаточне рішення щодо участі переселенців у виборах

“Право участі на місцевих виборах є лише у тих громадян України, які постійно проживають на відповідній території та мають реєстрацію постійного місця проживання на території відповідного села, селища, міста”, — йдеться у постанові касаційної адміністративної інстанції Верховного Суду.

Суд розглянув касаційну скаргу до Відділу ведення Державного реєстру виборців Луцької міської ради про поновлення виборчих прав, в якій позивач — переселенка просила визнати незаконним рішення власника Держреєстру виборців про відмову в задоволенні заяви про зміну виборчої адреси в реєстрі, і просила зобов’язати відповідача внести такі дані згідно з відомостями про місцезнаходження позивача як ВПЛ.

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Позивач звернулася до відповідача із заявою про включення її до списку виборців на місцевих виборах і отримала відмову, обґрунтовану тим, що позивачем не надані документи, що підтверджують її належність до місцевої територіальної громади, довідка про реєстрацію внутрішньо переміщеної особи не була врахована при розгляді даної заяви.

Апеляційний суд, скасувавши рішення суду першої інстанції, ухвалив постанову про відмову в задоволенні позовних вимог.

Верховний Суд погодився з рішенням апеляційного суду з тих підстав, що право голосу на виборах депутатів міської ради, виборах міського голови мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до ст. 70 Конституції України, належать до відповідної територіальної громади та проживають у межах відповідного виборчого округу.

Виборча адреса виборця визначається за зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”.

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Водночас зареєстроване місце проживання не повинно бути тимчасовим.

До територіальної громади належать жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр (ст. 1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”).

Таким чином, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи засвідчує її місце проживання лише на певний період, тобто не постійне, а тимчасове проживання на відповідній території, така реєстрація не може слугувати підставою щодо права участі на місцевих виборах на цій території.

Нагадаємо, в уряді хочуть домовитись із ЦВК щодо виборів на Донбасі.

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