Близько півмільйона переселенців в Україні не збираються брати участь у виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Останній звіт національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами, проведений за підтримки Європейського Союзу та Міжнародної організації з міграції, показує, що понад 30% внутрішньопереміщених осіб в Україні не збираються голосувати на наступних президентських виборах в Україні, передає УНН, посилаючись на матеріали звіту.
Так, 41% ВПО, що брали участь в опитуванні, висловили намір голосувати на наступних президентських та парламентських виборах, тоді як 33% не мають наміру голосувати, і ще 24% поки не визначились.
У звіті зазначені також і причини відмови внутрішньопереміщених осіб брати участь у голосуванні. Більшість респондентів - 31%, були впевнені, що як ВПО "не мають права голосу". Ще 24% зазначили, що "не вірять у вибори і не довіряють владі", 16% не знають, як голосувати у місці переміщення, решта - через незацікавленість у виборах, кандидатах або із інших причин.
Зазначимо, внаслідок збройного конфлікту, що триває на Сході України, зареєстровано 1,5 млн внутрішньопереміщених осіб.