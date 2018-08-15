Криза з переселенцями в Україні найбільша з часів подій на Балканах - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Внаслідок збройного конфлікту, що триває на Сході України, зареєстровано 1,5 млн внутрішньопереміщених осіб. Про це свідчать дані останнього раунду опитування, проведеного Агентством ООН з питань міграції (МОМ), передає кореспондент УНН.
Так, за результатами звіту, станом на червень 2017 року, ситуація у сфері працевлаштування для ВПО погіршилась. Станом на червень 2018 року рівень зайнятості таких осіб зменшився на 6% у порівнянні з березнем і склав 46% ВПО.
Крім того, з грудня 2017 року продовжив падати середній дохід ВПО.
"Станом на червень середній дохід ВПО знизився до менше ніж 2100 грн, або 77 доларів США на місяць", - йдеться в звіті.
Дослідження показують, що через високі ціни на ліки та послуги медицина перестає бути доступною для дедалі більшої кількості ВПО.
"Україна переживає найбільшу кризу, пов’язану з переміщенням осіб в Європі, з часів подій на Балканах у 1990-х", - підкреслив глава представництва МОМ в Україні Томас Лотар Вайс.
Як повідомляв УНН, за два роки Київський міський центр зайнятості виплатив компенсацію оплати праці за працевлаштованих переселенців 79 роботодавцям.